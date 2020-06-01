شفاء 1513 حالة من مرض كوفيد 19 بالكويت
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شفاء 1513 حالة من مرض "كوفيد - 19" بالكويت

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العرب اليوم - شفاء 1513 حالة من مرض "كوفيد - 19" بالكويت

فيروس كورونا
الكويت - العرب اليوم

سجّلت الكويت 1513 حالة شفاء بين المصابين بمرض (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 12899.

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح له اليوم: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد - 19 ) تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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شفاء 1513 حالة من مرض كوفيد 19 بالكويت شفاء 1513 حالة من مرض كوفيد 19 بالكويت



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