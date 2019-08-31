أعربت قطر عن إدانتها "بشدة" إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها بالقدس تمهيدا لنقل سفارتها إليها من تل أبيب، معتبرة الخطوة خروجا عن الإجماع الدولي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا": "قطر تدين بشدة إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها بالقدس المحتلة تمهيدا لنقل سفارتها إليها من تل أبيب، وتعتبر الخطوة خروجا عن الإجماع الدولي الذي تجسد في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".