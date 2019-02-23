الملك سلمان يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة العربيةالأوروبية
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الملك سلمان يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة العربية-الأوروبية

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العرب اليوم - الملك سلمان يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة العربية-الأوروبية

ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز
القاهرة - العرب اليوم

ذكرت وسائل إعلامية أن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز سيصل اليوم السبت إلى منتجع شرم الشيخ في مصر لحضور قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق غدا الأحد.ونقلتوسائل إعلامية عن مصادر مطلعة أن الملك سلمان سيلتقي اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث عدد من القضايا الدولية.وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما في شرم الشيخ، غدا الأحد، ولمدة يومين، عددا من القضايا، من بينها الأمن، والهجرة، والتنمية الاقتصادية.

وسيحضر القمة عدد من القادة العرب والأوروبيين، إضافة إلى رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.ومن المتوقع أن يشارك في قمة شرم الشيخ 25 من البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤول من الاتحاد.

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الملك سلمان يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة العربيةالأوروبية الملك سلمان يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة العربيةالأوروبية



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الملك سلمان يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة العربيةالأوروبية الملك سلمان يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة العربيةالأوروبية



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