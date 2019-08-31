السعوديون يحتفلون بميلاد ولي عهدهم

أطلق مواطنون سعوديون وسم "عيد ميلاد محمد بن سلمان" على موقع "تويتر"، لتقديم التهاني لولي العهد الشاب الذي بلغ اليوم 34 سنة من العمر.

وعبر المغردون عن امتنانهم لبن سلمان الذي "أضاف تغييرا كبيرا لتاريخ المملكة العربية السعودية"، فيما وصفه آخرون بـ"قائد التغيير".