تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثى في محافظة الحديدة اليمنية
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تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثى في محافظة الحديدة اليمنية

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العرب اليوم - تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثى في محافظة الحديدة اليمنية

مليشيا الحوثى
صنعاء_ العرب اليوم

تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثى في محافظة الحديدة اليمنية

 

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تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثى في محافظة الحديدة اليمنية تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثى في محافظة الحديدة اليمنية



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تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثى في محافظة الحديدة اليمنية تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثى في محافظة الحديدة اليمنية



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بعد ساعات فقط من ظهورها بملابس "كاجول"

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لندن ـ ماريا طبراني

تألّقت المغنية مايلين كلاس بفستان ذهبي مثير في حفل "Global's Make Some Noise Night"، بعد ساعات فقط من ظهورها بإطلالة كاجوال في لندن.  وظهرت النجمة بإطلالتين مختلفتين تعكسان شخصيتها ذات المهام المتعددة، يوم الثلاثاء، بعدما التقطت عدسات المصورين إطلالتها الكاجوال في أحد شوارع لندن ومن ثم إطلالة مثيرة بفستان أنيق في حفل مسائي، حيث أثبتت قدرتها الفائقة على التحول السريع، فأبهرت الحضور بفستان مثير باللون الذهبي في الحفل بعد ساعات قليلة من ظهورها ظهر نفس اليوم بسترة وبنطلون وأحذية رياضية. وأظهرت المغنية السابقة البالغة من العمر 40 عاما، منحنيات جسدها الرشيق في فستان ذهبي لامع تتدفق تنورته الأنيقة إلى الأرض مع فتحة جانبية جريئة التي كشفت أيضًا عن سيقان رشيقة، وقد انتعلت زوجا من الصنادل بنفس لون الفستان والتي أضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات، كما انضم إليها على السجادة الحمراء

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