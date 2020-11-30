الأمن القومي الإيراني يكشف عن الجهات التي شاركت في اغتيال العالم فخري زادة

اتهم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الاثنين، الموساد الإسرائيلي باغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، عبر استخدام عناصر من منظمة مجاهدي خلق.