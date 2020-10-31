إعلان حالة الطوارئ في مدينة تشيليابينسك الروسية جراء حريق في مستشفى
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إعلان حالة الطوارئ في مدينة تشيليابينسك الروسية جراء حريق في مستشفى

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العرب اليوم - إعلان حالة الطوارئ في مدينة تشيليابينسك الروسية جراء حريق في مستشفى

حريق اندلع في مستشفى مخصص للطلاب بمدينة تشيليابينسك شرقي روسيا - صورة أرشيفية
موسكو - العرب اليوم

أعلنت السلطات في مدينة تشيليابنسك، حالة الطوارئ بعد اندلاع حريق في مستشفى أدى إلى انفجار مخزن مخصص لقوارير الأوكسجين.

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إعلان حالة الطوارئ في مدينة تشيليابينسك الروسية جراء حريق في مستشفى إعلان حالة الطوارئ في مدينة تشيليابينسك الروسية جراء حريق في مستشفى



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