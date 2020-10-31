حريق يتسبب في انفجار أسطوانات أوكسجين في مستشفى بمدينة تشيليابينسك الروسية

تسبب حريق، صباح اليوم السبت، اندلع في مستشفى مخصص للطلاب بمدينة تشيليابينسك شرقي روسيا في انفجار قوارير أوكسجين، وبحسب وزارة الصحة في المنطقة لم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا.