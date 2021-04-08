مقتل 5 مدنيين في ريف حلب الشمالي بقصف نفذ من مناطق خاضعة لسيطرة تركيا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب ستة آخرون أمس جراء ضربات مدفعية تم شنها على ناحية تل رفعت في ريف حلب الشمالي من مناطق خاضعة لسيطرة الجيش التركي.