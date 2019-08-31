3 دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة

انضمت سفارة قطر في الولايات المتحدة إلى حملة التحذيرات التي أطلقتها السعودية والإمارات لرعاياهما في ولاية فلوريدا، بعد اقتراب وصول إعصار "دوريان" إلى الساحل الشرقي لأمريكا.