3 دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة
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3 دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة

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العرب اليوم - 3 دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة

علم الولايات المتحدة أمام مبنى الكابيتول
واشنطن - العرب اليوم

انضمت سفارة قطر في الولايات المتحدة إلى حملة التحذيرات التي أطلقتها السعودية والإمارات لرعاياهما في ولاية فلوريدا، بعد اقتراب وصول إعصار "دوريان" إلى الساحل الشرقي لأمريكا.

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3 دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة 3 دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة



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