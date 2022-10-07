الشرطة الأميركية تعتقل منفذ هجوم لاس فيجاس

اعتقلت السلطات الأمريكية رجلا قام بطعن 8 أشخاص في هجوم وقع أمس الخميس في شارع لاس فيجاس ستريب، أدى لمقتل شخصين.

وقالت إدارة شرطة مدينة لاس فيجاس، في مؤتمر صحفي، إن الضحايا بينهم سائحون وسكان محليون، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت السلطات أن المشتبه به، الذي وصف بأنه رجل يعتقد أنه في أوائل الثلاثينيات من عمره وليس من المنطقة، استخدم سكينا كبيرا ذي نصل طويل وتم احتجازه بعد الهجوم بفترة وجيزة. وقال المسؤولون إنهم يعملون على تأكيد هويته.