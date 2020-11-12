إطلاق نار على مبنى السفارة السعودية بهولندا

أفاد موقع لبنان 24، بوقوع إطلاق نار على السفارة السعوية في هولندا فجر اليوم، الخميس، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية بأمستردام على الفور فتحت تحقيقا بالحادث وذكر الموقع اللبناني نقلا عن وكالة الأنباء رويترز، أن الشرطة الهولندية بدأت بالتحقيق في إطلاق نار على سفارة المملكة العربية السعودية قبل شروق الشمس يوم الخميس، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات وزعم الموقع اللبناني أن الشرطة الهولندية أشارت إلى أن عدة طلقات أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحا بقليل.