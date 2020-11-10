هيئة كبار علماء المسلمين في السعودية تصنّف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية
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هيئة كبار علماء المسلمين في السعودية تصنّف "الإخوان المسلمين" منظمة "إرهابية"

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العرب اليوم - هيئة كبار علماء المسلمين في السعودية تصنّف "الإخوان المسلمين" منظمة "إرهابية"

المملكة العربية السعودية
الرياض _ العرب اليوم

 أكدت هيئة كبار العلماء في السعودية أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية ولا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين. وجاء في بيان أصدرته الهيئة: "الله تعالى أمر بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق والاختلاف، و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.. رواه الإمام أحمد".

وأضافت: "أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة، وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية".

وتابعت: "منذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئا بالشرور والفتن، ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادا مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم".

وقالت: "مما تقدم يتضح أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب، فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها".

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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هيئة كبار علماء المسلمين في السعودية تصنّف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية هيئة كبار علماء المسلمين في السعودية تصنّف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية



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