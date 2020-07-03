المتحدث باسم الخارجية العراقية يبحث طلب لاجتماع عربي عاجل لبحث العمليات العسكرية التركية في العراق
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المتحدث باسم الخارجية العراقية يبحث طلب لاجتماع عربي عاجل لبحث العمليات العسكرية التركية في العراق

العرب اليوم -

العرب اليوم - المتحدث باسم الخارجية العراقية يبحث طلب لاجتماع عربي عاجل لبحث العمليات العسكرية التركية في العراق

وزارة الخارجية العراقية
بغداد - العرب اليوم

المتحدث باسم الخارجية العراقية يبحث طلب لاجتماع عربي عاجل لبحث العمليات العسكرية التركية في العراق

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المتحدث باسم الخارجية العراقية يبحث طلب لاجتماع عربي عاجل لبحث العمليات العسكرية التركية في العراق المتحدث باسم الخارجية العراقية يبحث طلب لاجتماع عربي عاجل لبحث العمليات العسكرية التركية في العراق



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لندن ـ العرب اليوم

رغم إغلاق المطارات والحدّ من السفر حول العالم بسبب فيروس "كورونا" فإن ذلك لم يمنع دوق ودوقة كمبريدج من الاحتفال باليوم الكندي من خلال عقد لقاء عبر الإنترنت مع عاملين في مستشفى Surrey Memorial Hospital في كندا، وخطفت كيت ميدلتون الأنظار بإطلالة باللون الأحمر. تقصّدت كيت ميدلتون اختيار إطلالة باللون الأحمر، وهذا ما تفعله سنوياً بالتزامن مع العيد الوطني الكندي. وهذا العام، بدت ساحرة بفستان قصير من قماش التويد اختارته من مجموعة ألكسندر ماكوين، وتميّز التصميم الذي تألقت به ميدلتون بأكمامه القصيرة وقصته المستقيمة، وهو خيار أنيق لإطلالة صيفية راقية. واختارت كيت تسريحة الشعر المالس والمنسدل وتألقت بلون شعرها بدرجة البنيّ الفاتح، كما اعتمدت مكياجاً ناعماً بألوان ترابية. صيحة التويد تُعتبر من الصيحات الأحب إلى قلب دوقة كمبريدج، فسبق له...المزيد

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