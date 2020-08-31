الإمارات وإسرائيل يبحثان التعاون بالمجالات الزراعية والمائية

أجرت وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، مريم بنت محمد المهيري، مؤخرا خلال لقاء افتراضي أولى محادثاتها مع وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي، ألون شوستر.