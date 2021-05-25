وزارة الداخلية الإيرانية تعلن لائحة رسمية بسبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية
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وزارة الداخلية الإيرانية تعلن لائحة رسمية بسبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية

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العرب اليوم - وزارة الداخلية الإيرانية تعلن لائحة رسمية بسبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية

وزارة الداخلية الإيرانية تعلن لائحة رسمية بسبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية
طهران - العرب اليوم

      وزارة الداخلية الإيرانية تعلن لائحة رسمية بسبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية

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وزارة الداخلية الإيرانية تعلن لائحة رسمية بسبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية وزارة الداخلية الإيرانية تعلن لائحة رسمية بسبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية



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