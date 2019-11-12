عاجل بيان مرتقب للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

تُصدِر غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، بعد قليل بيانا مهما بشأن التصعيد في قطاع غزة.

يأتي هذا البيان في أعقاب اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي للقيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا ، عقب استهداف منزله في الشجاعية شرق غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أنه اغتال بهاء أبو العطا، أحد أبرز قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في هجوم استهدف منزلا شرقي مدينة غزة ، أسفر أيضا عن استشهاد زوجته.

كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، أن إسرائيل قصفت منزل أحد قيادييها في العاصمة السورية، دمشق، لكنه نجا من الاستهداف الذي تسبب بـ"استشهاد نجله".





