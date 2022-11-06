أعضاء مجلس الأعيان الأردني يؤدون اليمين الدستورية

أدى رئيس وأعضاء مجلس الأعيان خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بمقر المجلس، اليوم الأحد، اليمين الدستورية. وتُوجِب المادة 80 من الدستور الأردني، والمادة الرابعة من النظام الداخلي لمجلس الأعيان، على كل عين، وقبل الشروع بعمله، أن يُقسم اليمين الدستورية أمام المجلس. وكان أمين عام المجلس علي الزيود، قد تلا في بداية الاجتماع نص القرار الملكي بشأن حل مجلس الأعيان، وآخر بتشكيل مجلس الأعيان، وتعيين فيصل عاكف الفايز رئيسًا للمجلس.