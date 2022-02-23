بابا الفاتيكان يدعو إلى ضبط النفس بشأن التوتر المتزايد في الأزمة الأوكرانية
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بابا الفاتيكان يدعو إلى ضبط النفس بشأن التوتر المتزايد في الأزمة الأوكرانية

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العرب اليوم - بابا الفاتيكان يدعو إلى ضبط النفس بشأن التوتر المتزايد في الأزمة الأوكرانية

بابا الفاتيكان يدعو إلى ضبط النفس بشأن التوتر المتزايد في الأزمة الأوكرانية
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بابا الفاتيكان يدعو إلى ضبط النفس بشأن التوتر المتزايد في الأزمة الأوكرانية

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بابا الفاتيكان يدعو إلى ضبط النفس بشأن التوتر المتزايد في الأزمة الأوكرانية بابا الفاتيكان يدعو إلى ضبط النفس بشأن التوتر المتزايد في الأزمة الأوكرانية



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