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انفجار في قاعدة عسكرية أمريكية فى أوكيناوا اليابانية

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العرب اليوم - انفجار في قاعدة عسكرية أمريكية فى أوكيناوا اليابانية

انفجار في قاعدة عسكرية أمريكية
واشنطن - العرب اليوم

قال مكتب وزارة الدفاع في أوكيناوا اليابانية اليوم الإثنين إن عددا غير معروف من عبوات الغاز انفجرت في قاعدة عسكرية أمريكية هناك أمس الأحد.

 ونقل الموقع الإلكتروني لإذاعة "إن اتش كيه وورلد" اليابانية عن مسؤولين في المكتب قولهم إن الانفجارات وقعت عند المدخل بالطابق الثاني من المكتب في معسكر زوكران مقر مركز قيادة القوات الأمريكية جنوب اليابان.

ولم تكن هناك أي تقارير فورية عن وقوع اصابات ، في حين يقول الجيش الأمريكى إنه تم كسر جزء من السياج المحيط بالمعسكر.

وتشتبه الشرطة العسكرية الأمريكية والشرطة المحلية في أن شخصا ما قد اقتحم الموقع من خلال السياج.

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انفجار في قاعدة عسكرية أمريكية فى أوكيناوا اليابانية انفجار في قاعدة عسكرية أمريكية فى أوكيناوا اليابانية



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انفجار في قاعدة عسكرية أمريكية فى أوكيناوا اليابانية انفجار في قاعدة عسكرية أمريكية فى أوكيناوا اليابانية



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