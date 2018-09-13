خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 110 قضاة في وزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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