خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 110 قضاة في وزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.