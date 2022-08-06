الجهاد الإسلامي تُعلن قبل قليل من قطاع غزة قصفها بالصواريخ مطار بن غوريون وتل أبييب ومدن إسرائيلية

أعلن الجهاد الإسلامي قبل قليل من قطاع غزة قصفها بالصواريخ مطار بن غوريون وتل أبييب ومدن إسرائيلية والكشف عن إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة بإتجاه الداخل الإسرائيلي . والمقاومة الفلسطينية وغرفة العمليات المشتركة تعلن حالة الإستنفار العام للرد على العدوان الإسرائيلي .