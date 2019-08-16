الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي يخترق سيادة الاجواء اللبنانية

واصل الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي تحليقه فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكا قرار مجلس الامن رقم 1701.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اليوم ان طائرة إستطلاع إسرائيلية من دون طيار نوع m-k حلقت في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا في الجنوب اللبناني وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ ثم غادرت الاجواء باتجاه الاراضي المحتلة.