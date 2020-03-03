الهند تستدعي السفير الإيراني بسبب تغريدة لظريف

استدعت الهند، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لديها على خلفية تغريدة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، انتقد فيها ما وصفه بالعنف ضد المسلمين خلال الاحتجاجات ضد قانون الجنسية المثير للجدل.

وذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" بين وسائل إعلام هندية أخرى، نقلا عن مصادر رسمية، أن "وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني، علي شغني، وقدمت له احتجاجا شديدا على تعليقات ظريف حول أحداث العنف في دلهي".

وقال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده تدين العنف الموجه ضد المسلمين في الهند، وأضاف فى تغريدة له على موقع "تويتر": "لقرون كانت إيران صديقة للهند".

وتابع:"نحث السلطات الهندية على ضمان رفاهية جميع الهنود"، وأشار ظريف إلى أن الطريق إلى الأمام "يكمن فى الحوار السلمي وسيادة القانون".