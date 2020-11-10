اليابان تسجل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 953 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 13 وفاة وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 110.019 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1841 حالة وفاة.