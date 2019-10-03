حقوق الانسان: استشهاد 12 شخصا واصابة 650 اخرين خلال التظاهرات في بغداد

اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان الحصيلة الاولية لضحايا التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات.

وأكد عضو المفوضية العليا علي البياتي في تصريح استشهاد اثني عشر متظاهرا، واصابة ستمئة وخمسين شخصا أخرين بينهم سبعة وثمانين شخصا من عناصر الامن في عموم البلاد.

واضاف البياتي ان عدد المعتقلين بلغ مئة واثنين وعشرين شخصا، فيما اشار الى ان الاجهزة الامنية اطلقت سراح اغلبهم.