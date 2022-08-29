مقتل شخصين وإصابة واحد على الأقل في إطلاق نار في ولاية أوريغون الأميركية

قالت الشرطة في مدينة بيند التابعة لولاية أوريغون الأمريكية إن أحد المواطنين دخل إلى ساحة انتظار السيارات بمركز للتسوق بالمدينة، يوم أمس الأحد، وبدأ في إطلاق النار. وتابعت الشرطة أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين، كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا في مكان الحادث.