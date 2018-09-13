البحرية الإسرائيلية تعتقل ثلاثة صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ مدينة غزة

اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة صيادين فلسطينيين وصادرت مركبهم قبالة شاطئ مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن زوارق الاحتلال قامت بإطلاق النار صوب مركب صيد ومطاردته على متنه ثلاثة صيادين قبالة شاطئ مدينة غزة، وقامت باعتقالهم ومصادرة المركب واقتيادهم جميعاً إلى جهة مجهولة.