هيئة البث الإسرائيلي الرسمية تعلن أن نتنياهو سيزور دولة إسلامية اخرى

قالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، إن إسرائيل تجري اتصالات سرية متقدمة لتنسيق زيارة لرئيس الحكومة نتنياهو، إلى دولة مسلمة أخرى، لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، على غرار زيارته الاخيرة إلى سلطنة عمان.

واوضحت الهيئة ان الزيارة ستكون قريبة وان الاتصالات مستمرة دون تحديد الدولة بعد.

وذكرت قناة "كان 11" الإسرائيلية إن الاتصالات تجري منذ اشهر، وتتوقع إسرائيل أنه سيكون بالإمكان ترتيب موعد الزيارة قريبا، ولكن "الاتصالات لم تنضج بعد".

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية، فإن مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، زار دولة إسلامية لا علاقات لها مع إسرائيل، تمهيدا لزيارة نتنياهو.

كان نتنياهو قد زار سلطنة عمان، حيث استقبله السلطان قابوس بن سعيد ورحب به مع زوجته سارة.

يذكر أن نتنياهو تطرق إلى علاقات إسرائيل بالدول الإسلامية في المنطقة وفي أفريقيا أكثر من مرة، وتحدث عن تغيير كبير طرأ على هذه العلاقات، وألمح إلى أن العلاقات ستشهد مفاجآت إيجابية، إذ ستنتقل من طور السرية إلى العلنية.