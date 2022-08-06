أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم السبت، بـ"التركيز على إحباط محاولات إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية"، وذلك بعد جلسة تقييم أمني أجراها. وأمر غانتس بمواصلة شن هجمات ضد أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" واستهداف مصادر إطلاق الصواريخ.