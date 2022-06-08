لافروف يؤكد أن روسيا مستعدة لضمان أمن السفن المحملة بالحبوب المبحرة من أوكرانيا
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لافروف يؤكد أن روسيا مستعدة لضمان أمن السفن المحملة بالحبوب المبحرة من أوكرانيا

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العرب اليوم - لافروف يؤكد أن روسيا مستعدة لضمان أمن السفن المحملة بالحبوب المبحرة من أوكرانيا

موسكو ـ العرب اليوم

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد روسيا لحماية السفن المحملة بالحبوب والمبحرة من موانئ أوكرانيا.

ولفت لافروف إلى أن كييف هي من يضع العراقيل برفضها حل مشكلة الألغام في البحر الأسود، في حين أن بلاده لا تضع أي عراقيل، مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بالجهود الأممية في هذا الصعيد.

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لافروف يؤكد أن روسيا مستعدة لضمان أمن السفن المحملة بالحبوب المبحرة من أوكرانيا لافروف يؤكد أن روسيا مستعدة لضمان أمن السفن المحملة بالحبوب المبحرة من أوكرانيا



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