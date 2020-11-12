تفاصيل 14 دقيقة بين «بايدن» و«مون جيه-إن» لحل قضية الأسلحة النووية

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على التعاون الوثيق لحل قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية جاء ذلك خلال أول مكالمة هاتفية بينهما أجريت صباح اليوم الخميس واستمرت 14 دقيقة ووصف بايدن- وفقا لما أفاد به المتحدث باسم الرئاسة كانج مين-سوك، ونقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب- كوريا الجنوبية بأنها محور جوهري للأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهادئ والهندي

وأضاف المتحدث أن الرئيس الكوري طلب من بايدن "التواصل الوثيق" من أجل تحقيق تقدم في التحالف بين البلدين، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإقامة سلام دائم، مشيرا إلى شراكة الدولتين الحليفتين لمدة 70 عاما من أجل حماية القيم المشتركة كالديمقراطية وحقوق الإنسان من جانبه، أعاد بايدن التأكيد على التزام واشنطن الأمني تجاه كوريا الجنوبية، قائلا إنه "سيتعاون عن كثب" من أجل حل المشكلة النووية الشمالية.