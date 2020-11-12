بايدن يعلن أول قرار تعيين له داخل البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تعيين المسؤول الديمقراطي البارز رون كلين، كبيرا لموظفي البيت الأبيض ومساعدا للرئيس، في أول قرار تعيين للرئيس المنتخب، الذي سيتولّى السلطة في 20 يناير ويعد كلين أحد المقربين من بايدن، وعمل معه أول مرة في عام 1989 عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ ووجه "كلين" انتقادات حادة لتعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يكون شخصية رئيسية في تصدي بايدن للأزمة الصحية