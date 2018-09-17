مصر ترحب بتوقيع اتفاق جدة للسلام بين إريتريا وإثيوبيا

رحّبت مصر بالتوقيع على اتفاقية جدة للسلام بين كل من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، مثمنة الجهود المقدرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله- في رعاية الاتفاق الذي تم بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم أن توقيع الاتفاق يمثل تطوراً مهماً في منطقة القرن الأفريقي والقارة بأكملها، لما ينطوي عليه من إنهاء وتسوية للنزاع بين البلدين، الذي امتد لسنوات طويلة، مشيرة إلى تطلع مصر إلى تعزيز دعائم الأمن والسلام والاستقرار في القرن الأفريقي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.