الرئيس العراقي برهم صالح يؤكد على تأييد بلاده لحق الفلسطينين في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح على تأييد بلاده لحق الفلسطينين في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة. وعن الخلاف بين قطر و بقية دول مجلس التعاون الخليجي قال صالح أمل انً يزول سوء الفهم بين الدول الشقيقة.