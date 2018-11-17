وصل، السبت، عدد كبير من وفود الأمم المتحدة والممثلين عن ١٩٦ دولة، المشاركة في مؤتمر "الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي"، في شرم الشيخ.

ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجلسة الافتتاحية والتي تتسلم فيها مصر، رئاسة الاتفاقية من المكسيك حتى عام ٢٠٢٠، والتي تكون فيها مصر مسؤولة عن حماية التنوع البيولوجي في العالم.

وستحصل مصر على مكاسب من انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي على أرضها، وتتمثل في الترويج السياحي وتنشيط زيارة المناطق الأثرية والسياحية والترويج لمدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمرات الدولية، وإيجاد فرص عمل وعائد مالي لمئات المصريين، بالإضافة إلى تعزيز صورة مصر كبلد يسود ربوعه الأمن والأمان لجذب الاستثمارات الدولية والسياحية وتأكيد لمكانة مصر الدولية.