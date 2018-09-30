عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى بينهم عضو كنيست

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم عضو كنيست متطرفة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن مجموعات من المستوطنين اليهود بينهم عضو الكنيست المتطرفة شولي معلم، أدت طقوسًا وصلوات تلمودية في منطقة "باب الرحمة" بين باب الأسباط، والمُصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات في اليوم ما قبل الأخير لـ"عيد العُرش" اليهودي، الذي شهد في أيامه السابقة اقتحامات واسعة وغير مسبوقة وتدنيسًا لحرمة المسجد بأداء صلواتٍ وترانيم تلمودية جماعية وبصوتٍ مرتفع.