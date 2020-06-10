اليابان تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 56 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 17291، فيما بلغ إجمالي الوفيات 921 حالة وفاة.