تواصل المظاهرات الاحتجاجية وقطع الطرقات في لبنان

تواصلت المظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات في كل المناطق اللبنانية لليوم الرابع على التوالي ونصب المتظاهرون خيما في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت وساحة النور في طرابلس .

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني أن العديد من الطرقات قطعت في المتن الشمالي وجونية و طرابلس وصيدا والنبطية والبقاع ومناطق أخرى.

إلى ذلك أعلنت جمعية المصارف اللبنانية في بيان اليوم أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم غد على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعا وحرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية .