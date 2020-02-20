وزير الداخلية الألماني يكشف دوافع منفذ إطلاق النار في هاناو
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وزير الداخلية الألماني يكشف دوافع منفذ إطلاق النار في هاناو

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العرب اليوم - وزير الداخلية الألماني يكشف دوافع منفذ إطلاق النار في هاناو

الشرطة الألمانية
برلين - العرب اليوم

قالت الشرطة الألمانية، الخميس، إن مسلحا يشتبه بأنه قتل 11 شخصا بالرصاص في مدينة بغرب ألمانيا عُثر عليه ميتا في منزله.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، كشفت الشرطة أنها عثرت على جثة أخرى في منزل الرجل، الكائن بمدينة هاناو إلى الشرق من فرانكفورت حيث وقع إطلاق النار.

وقال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إن منفذ إطلاق النار ارتكب جريمته بدوافع تتعلق بالكراهية.

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وزير الداخلية الألماني يكشف دوافع منفذ إطلاق النار في هاناو وزير الداخلية الألماني يكشف دوافع منفذ إطلاق النار في هاناو



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