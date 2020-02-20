وزير الداخلية الألماني يكشف دوافع منفذ إطلاق النار في هاناو

قالت الشرطة الألمانية، الخميس، إن مسلحا يشتبه بأنه قتل 11 شخصا بالرصاص في مدينة بغرب ألمانيا عُثر عليه ميتا في منزله.



وبحسب قناة "سكاي نيوز"، كشفت الشرطة أنها عثرت على جثة أخرى في منزل الرجل، الكائن بمدينة هاناو إلى الشرق من فرانكفورت حيث وقع إطلاق النار.



وقال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إن منفذ إطلاق النار ارتكب جريمته بدوافع تتعلق بالكراهية.