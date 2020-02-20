نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية تتولى التحقيق في حادثتي إطلاق النار قرب فرانكفورت
آخر تحديث GMT12:28:41
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية تتولى التحقيق في حادثتي إطلاق النار قرب فرانكفورت

العرب اليوم -

العرب اليوم - نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية تتولى التحقيق في حادثتي إطلاق النار قرب فرانكفورت

مكافحة الإرهاب الألمانية
برلين - العرب اليوم

نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية تتولى التحقيق في حادثتي إطلاق النار قرب فرانكفورت

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية تتولى التحقيق في حادثتي إطلاق النار قرب فرانكفورت نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية تتولى التحقيق في حادثتي إطلاق النار قرب فرانكفورت



أخبار ذات صلة

GMT 12:28 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

المرصد السوري يعلن عن وقوع قتلى وجرحى في اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل مسلحة مدعومة من القوات التركية في محيط بلدة النيرب
العرب اليوم - المرصد السوري يعلن عن وقوع قتلى وجرحى في اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل مسلحة مدعومة من القوات التركية في محيط بلدة النيرب

GMT 12:23 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

القوات التركية والفصائل السورية تسيطر على مناطق واسعة في بلدة النيرب وسط استمرار المعارك مع الجيش السوري
العرب اليوم - القوات التركية والفصائل السورية تسيطر على مناطق واسعة في بلدة النيرب وسط استمرار المعارك مع الجيش السوري

GMT 10:07 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

الملك سلمان يستقبل وزير الخارجية الأميركي
العرب اليوم - الملك سلمان يستقبل وزير الخارجية الأميركي

GMT 09:43 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

وزير الداخلية الألماني يكشف دوافع منفذ إطلاق النار في هاناو
العرب اليوم - وزير الداخلية الألماني يكشف دوافع منفذ إطلاق النار في هاناو

GMT 09:29 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

إيران تشكل لجنة خاصة على أرفع المستويات لمواجهة فيروس "كورونا"
العرب اليوم - إيران تشكل لجنة خاصة على أرفع المستويات لمواجهة فيروس "كورونا"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:51 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

صديقة رونالدو ترتدي مجوهرات بمليون دولار في يد واحدة
العرب اليوم - صديقة رونالدو ترتدي مجوهرات بمليون دولار في يد واحدة

GMT 12:41 2020 الأربعاء ,19 شباط / فبراير

مصر ضيف شرف معرض بلجراد السياحي الدولي في دورته الـ"42" لأول مرة
العرب اليوم - مصر ضيف شرف معرض بلجراد السياحي الدولي في دورته الـ"42" لأول مرة

GMT 01:07 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

نصائح حول تصاميم أسرّة بطابقين لغرف الأطفال لإضفاء الحركة على الفراغ
العرب اليوم - نصائح حول تصاميم أسرّة بطابقين لغرف الأطفال لإضفاء الحركة على الفراغ

GMT 02:49 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

معلومات جديدة عن عثمان كافالا الرجل الذي يقلق الرئيس التركي
العرب اليوم - معلومات جديدة عن عثمان كافالا الرجل الذي يقلق الرئيس التركي

GMT 01:31 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

وفاة الإعلامية السودانية رتاج الآغا بعد أقل من عام على زواجها
العرب اليوم - وفاة الإعلامية السودانية رتاج الآغا بعد أقل من عام على زواجها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:08 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

تحديد المصدر الحقيقي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد في الصين
العرب اليوم - تحديد المصدر الحقيقي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد في الصين

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 20:29 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

لهذا السبب دعت مها أحمد بوفاة ابنها والسيسي يحل الأزمة
العرب اليوم - لهذا السبب دعت مها أحمد بوفاة ابنها والسيسي يحل الأزمة

GMT 06:07 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين
العرب اليوم - 5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 21:12 2017 الأربعاء ,29 آذار/ مارس

أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية
العرب اليوم - أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية

GMT 00:21 2014 السبت ,10 أيار / مايو

"الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له
العرب اليوم - "الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له

GMT 00:09 2016 الإثنين ,20 حزيران / يونيو

فوائد عشبة القلب
العرب اليوم - فوائد عشبة القلب

GMT 18:11 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

لماذا تبكي كثيرات أثناء ممارسة العلاقة الحميمية أو بعدها
العرب اليوم - لماذا تبكي كثيرات أثناء ممارسة العلاقة الحميمية أو بعدها

GMT 12:42 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

الأسرار الخفية ورا كل برج "الأسد" يتميز بحب التملك و"الدلو" سريع الانفعال
العرب اليوم - الأسرار الخفية ورا كل برج "الأسد" يتميز بحب التملك و"الدلو" سريع الانفعال

GMT 13:35 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو

‏ "أسقف الجبس الفخمة" أحدث صيحات الديكور الداخلي ‏
العرب اليوم - ‏ "أسقف الجبس الفخمة" أحدث صيحات الديكور الداخلي ‏

GMT 07:09 2016 السبت ,20 آب / أغسطس

ستروين برلنجو مالتي سبيس سيارة عائلية فسيحة بسعر زهيد
العرب اليوم - ستروين برلنجو مالتي سبيس سيارة عائلية فسيحة بسعر زهيد

GMT 06:51 2020 الأحد ,16 شباط / فبراير

روسية تحتضن 130 قطة فى شقتها والجيران يكشفوا سرها
العرب اليوم - روسية تحتضن 130 قطة فى شقتها والجيران يكشفوا سرها

GMT 02:36 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر

كاديلاك اسكاليد 2020 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها
العرب اليوم - كاديلاك اسكاليد 2020 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

GMT 23:20 2019 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

تطبيق "ToTOk" للمكالمات المجانية مازال متاحا على هذه الهواتف
العرب اليوم - تطبيق "ToTOk" للمكالمات المجانية مازال متاحا على هذه الهواتف

GMT 09:04 2017 الأحد ,02 إبريل / نيسان

جرائم "زنا المحارم" تنتشر في المجتمع العراقي وسط تستر على الجناة
العرب اليوم - جرائم "زنا المحارم" تنتشر في المجتمع العراقي وسط تستر على الجناة

GMT 10:09 2017 الجمعة ,24 آذار/ مارس

10 فوائد علاجية لتناول الحليب بالقرنفل يوميا
العرب اليوم - 10 فوائد علاجية لتناول الحليب بالقرنفل يوميا

GMT 05:19 2017 الإثنين ,10 إبريل / نيسان

الموضة التركية تغزو سوق ملابس المحجبات السوري هذا العام
العرب اليوم - الموضة التركية تغزو سوق ملابس المحجبات السوري هذا العام

GMT 05:56 2018 الجمعة ,23 شباط / فبراير

صرخة في منتصف الليل بسبب الجمع بين زوجتين على فراش واحد
العرب اليوم - صرخة في منتصف الليل بسبب الجمع بين زوجتين على فراش واحد

GMT 06:38 2019 الأحد ,04 آب / أغسطس

انجلينا جولي "عارية" وتستعرض "الوشم" على جسدها
العرب اليوم - انجلينا جولي "عارية" وتستعرض "الوشم" على جسدها

GMT 23:51 2019 الجمعة ,10 أيار / مايو

"واتس آب" تكشف موعد توقف خدماتها عن ملايين المستخدمين
العرب اليوم - "واتس آب" تكشف موعد توقف خدماتها عن ملايين المستخدمين
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab