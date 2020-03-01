إسقاط طائرة حربية سورية بصاروخ مضاد للطيران أرض جو في سماء إدلب

تناقلت مصادر للجماعات المسلحة السورية مقاطع فيديو قالت إنها تظهر إسقاط طائرة حربية سورية بصاروخ مضاد للطيران أرض جو، كانت تحلق في سماء مدينة سراقب في ريف إدلب شمالي البلاد.

وتزامن ذلك مع إعلان الجيش السوري عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد، وخصوصا إدلب، أمام الطائرات والطائرات المسيرة.