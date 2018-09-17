الأونروا تعلن عن مساهمة الاتحاد الأوروبي بحوالي 12.5 مليون يورو دعما لبرامجها التعليمية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مساهمة الاتحاد الأوروبي بحوالي 12.5 مليون يورو دعما لبرامجها التعليمية .

وأشارت الأونروا في بيان بعد احتفال حضرته سفيرة الاتحاد الأوروبي فى لبنان، كريستينا لاسن، ومدير عام الأونروا في لبنان، كلاوديو كوردوني، أن الإتحاد الأوروبي قدم منحا دراسية لأكثر من 600 طالب وطالبة من لاجئي فلسطين في لبنان ، وساعد الكثير من لاجئي فلسطين الشباب في لبنان على الالتحاق بالجامعات.

ونقل بيان الأونروا عن سفيرة الاتحاد الأوروبي فى لبنان، كريستينا لاسن قولها أن الدعم الأوروبي المقدم للأونروا والمجتمعات الفلسطينية هو ليس فقط دعم مالي، بل هو سياسي أيضًا ، مجددة دعم دول الإتحاد الأوروبي للاجئين الفلسطينيين بشكل واضح وحازم .