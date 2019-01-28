المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء في زياره لم يعلن عنها مسبقا
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المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء في زياره لم يعلن عنها مسبقا

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العرب اليوم - المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء في زياره لم يعلن عنها مسبقا

المبعوث الأممي لليمن
صنعاء - العرب اليوم

المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء في زياره لم يعلن عنها مسبقا

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المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء في زياره لم يعلن عنها مسبقا المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء في زياره لم يعلن عنها مسبقا



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المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء في زياره لم يعلن عنها مسبقا المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء في زياره لم يعلن عنها مسبقا



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إيما ويليس تتألق بإطلالة جديدة في برنامج The Voice

نيويورك ـ مادلين سعادة

إيما ويليس هي المذيعة المفضلة للكثيرين والتي تقدم العديد من البرامج التي تحظى بشعبية كبيرة مثل Big Brother والآن The Voice UK، لكن بصفتها عارضة أزياء سابقة لا تزال تتمتع بجاذبية خاصة وأسلوبا مميزا في اختيار أزيائها، وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج The Voice ، ارتدت إيما بدلة أنيقة سوداء والتي لفتت أنظار معجبيها. لم تخطئ إيما ويليس البالغة من العمر 42 عامًا أبدًا في مجال الموضة وعند اختيارها لأزيائها، ففي حفل توزيع جوائز التلفزيون الوطني الأسبوع الماضي ، ظهرت بتصفيفة ولون شعر جديدين وفستانا جديدًا أنيقًا، من تصميم أليكس بيري والذي يتميز بوسادات كتف وغطاء أسود أنيق ينسدل ليغطي ظهر إيما بشكل مثالي. و في حلقة هذا الأسبوع من برنامج The Voice ، قامت إيما بتبديل الفستان الأنثوي الرائع على مظهر أكثر ذكوري حيث ارتدت بدلة أنيقة.إيما المولودة في…

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