احتكاكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين بعد محاولات فتح الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية

يحاول الجيش اللبناني، الاربعاء، فتح الطرقات التي أقفلها المحتجون في مختلف المناطق اللبنانية، عبر التفاوض مع المحتجين، وقد شهدت بعض المناطق احتكاكا بين عناصر الجيش والمتظاهرين.