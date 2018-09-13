السلطات الإسرائيلية تعيد فتح معبر بيت حانون

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتح معبر بيت حانون "إيرز" بشكل طبيعي.
ونقلت مصادر محلية عن إدارة المعبر، أن المعبر يعمل بشكل طبيعي لكافة الفئات بعد إغلاق دام أكثر من أسبوع ونصف بعد المواجهات في المنطقة.
تجدر الإشارة الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عللت إغلاق المعبر لإصلاح الضرر الذي تسبب فيه المتظاهرون الفلسطينيون على حدود قطاع غزة.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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