الصليب الأحمر يؤكد أن الأطراف اليمنية تبادلت قوائم بـ16 ألف معتقل للإفراج عنهم

قال مسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الأطراف المتحاربة في اليمن تبادلت قوائم تضم إجمالي 16 ألف اسم لمعتقلين للإفراج عنهم بمقتضى اتفاق 11 ديسمبر.

نقلًا عن سبوتنيك