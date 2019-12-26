مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى صباح الخميس

73 مستوطنًا و15 طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى في القدس الشريف منذ صباح اليوم مستغلين العطل اليهودية لتدنيس احد اهم المقدسات الإسلامية في العالم . في الوقت الذي يحتفي فيه الفلسطينيون والعالم المسيحي بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام