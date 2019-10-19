أكد السيد حسن نصر الله: "سنواجه فرض ضرائب على الفقراء ولو اقتضى ذلك النزول الى الشارع"، وتابع:"اذا نزل حزب الله الى الشارع لا يخرج قبل تحقيق مطالبه".