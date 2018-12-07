فرنسا ستنشر 89 ألف شرطي وعربات مدرعة استعدادًا للاحتجاجات

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إنه سيتم نشر 89 ألفًا من رجال الأمن في أنحاء البلاد غدًا السبت منهم ثمانية آلاف في باريس حيث سيتم أيضًا نشر عربات مدرعة في الشوارع.

وقال فيليب لقناة تلفزيون "تي.إف1" يوم الخميس "نواجه أناسًا لم يأتوا إلى هنا للاحتجاج بل للتحطيم ونود أن يكون لدينا الوسائل التي تكبح جماحهم". وعدل الوزير رقم قوات الأمن الذي ذكر في وقت سابق وهو 65 ألف شرطي.

وأضاف فيليب أنه سيتم استخدام نحو عشر عربات مدرعة تابعة لقوات الدرك وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها تلك العربات منذ عام 2005 عندما اندلعت أعمال شغب في ضواحي باريس.

نقلًا عن رويترز